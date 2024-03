Scienza | gli anticorpi monoclonali | nuova frontiera contro i germi multi-resistenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le nuove frontiere terapeutiche per le malattie infettive hanno varcato confini importanti e per il prossimo futuro si potrà contare su approcci innovativi grazie ai successi della ricerca. La terapia fagica, gliapplicati anchel’HIV eagli antibiotici, i vaccini a mRNA rappresentano strumenti in parte già a disposizione, ma la cui fruizione sta entrando nel vivo solo in questi mesi, mentre se ne studiano ulteriori potenzialità. Questi temi e le ulteriori prospettive sono stati al centro del Simposio Internazionale organizzato da Nadirex International con il patrocinio della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT “Top 5 in Infectious Diseases”. Laha già messo a ...