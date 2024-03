Scienza | da una cellula della pelle “corsia veloce” per ottenere un embrione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuovo passo avanti verso il trattamento dell’infertilità: ricercatori dell’Università americanaSalute edell’Oregon, grazie ad esperimenti effettuati su topi, hanno fatto luce sui meccanismi alla base di una tecnica che prevede il trasferimento del nucleo di una, la parte che contiene il Dna, all’interno di unauovo privata del suo nucleo originario e che è in grado, quando fecondata, di produrre embrioni vitali. La tecnica, descritta sulla rivista Science Advances, si basa su quella che era stata utilizzata nel 1996 per clonare la pecora Dolly, ma in questo caso permetterebbe di generare embrioni che possiedono i cromosomi forniti da entrambi i genitori, invece che cloni di un unico individuo. “L’obiettivo è produrre ...