Scialpinisti morti in Svizzera | ipotesi ipotermia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Hanno con ogni probabilità tentato di scavare una buca nella neve per trovare riparo dal freddo e dalla bufera i cinqueelvetici trovatiieri sera nella zona della Tete Blanche, sulle Alpi svizzere, e che erano dispersi da sabato, insieme a una sesta persona non ancora trovata. L', appresa dall'ANSA da ambienti vicini ai soccorritori, è che la morte possa essere legata all', dopo che il gruppo aveva perso l'orientamento nella tempesta di neve. Le autorità elvetiche in conferenza stampa oggi a Sion non hanno chiarito le cause della morte, ma durante le ricerche di ieri mai si era parlato di valanga.