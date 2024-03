Sci di fondo | Therese Johaug dichiara di “voler essere ai Mondiali 2025” | ma l’annuncio viene rimosso…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le voci relative a un ritorno disi stanno facendo sempre più insistenti. D’altronde, la scorsa settimana, la fenomenale fondista norvegese ha preso parte alla versione femminile dell’Engadin Ski Marathon, dimostrando diin condizione atletica smagliante. La trentacinquenne scandinava ha rifilato 3 minuti e mezzo alla seconda classificata (non una qualunque, bensì la polacca Justyna Kowalczyk) nell’arco di soli 17 km! Una testimonianza di come i due anni di inattività agonistica non abbiano avuto ripercussioni negative sul suo fisico, mantenuto in forma pressoché perfetta. “Non ho cercato il limite, sono semplicemente andata al mio ritmo” ha spiegato ai microfoni dell’organizzazione al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo metro. Chi ha effettuato l’intervista ha poi posto la domanda da un milione di ...

