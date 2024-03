Sci di fondo | Coppa del Mondo Drammen 2024 Klæbo farà poker prima dell’addio alla sprint-salotto?

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una delle poche tradizioni superstiti nelladeldi sci diè quella della “” di. Purtroppo, se la federazione norvegese non dovesse tornare sui suoi passi, quella delsarà l’ultima replica di una gara nata nel 2003 e diventata un consueto appuntamento infrasettimanale del mese di marzo. Non vedremo più le vie innevate all’uopo della città posta 40 km a occidente di Oslo, solitamente pullulanti di appassionati? Nell’arco della sua esistenza, ha dovuto subire solo tre cancellazioni. Nel 2009 patì le circostanze (gli impianti di Holmenkollen erano un cantiere e, per ragioni logistiche, si decise di disputare l’intera tappa norvegese a Trondheim). Nel 2020 si arrese all’assenza di neve, così lafu ...

