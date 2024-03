Schwarzenegger e DeVito agli Oscar | due “gemelli” contro Batman che è in sala

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dannye Arnold, presenti durante la notte degli2024 per presentare i vincitori nella categoria per il Miglior Effetti Speciali e Miglior Montaggio, hanno dato il via ad una gag esilarante, coinvolgendo anche Michael Keaton, storico interprete di. Arnoldand Dannyberate Michael Keaton on beating them up as. “There he is! You’ve got a lot of nerve!” pic.twitter.com/V4EGr0Z2DQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 11, 2024 L’ultima edizione degliè andata in onda stanotte, regalandoci una serata ricca di premi e momenti emozionanti, ma anche gag esilaranti. Una di queste ha visto protagonista Michael Keaton, che è stato coinvolto nel siparietto preparato da Danny ...