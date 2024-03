Schlein | unendo forze continueremo a batterci per l' alternativa

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Fino a qualche settimana fa l'Abruzzo era dato per perso senza discussioni, il presidente uscente di Fratelli d'Italia partiva con un vantaggio di 20 punti nei sondaggi. E invecele nostreattorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto quello scarto in modo significativo, ma non ancora sufficiente. Questo ci sprona a continuare acon ancora più determinazione per costruire un'solida in grado di competere con la coalizione delle destre". Lo afferma la segreteria Ellycommentando il voto in Abruzzo e congratulandosi con Marsilio per la vittoria.

