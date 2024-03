Schlein fantastica | “Abbiamo riaperto la partita” Quale?

(Di lunedì 11 marzo 2024) C’è voluta quasi tutta la mattinata per avere le dichiarazioni dei due veri sconfitti delle elezioni regionali in Abruzzo. Ellye Giuseppe Conte sono rimasti silenti fino a verso mezzogiorno nonostante già ieri sera gli exit poll prima, le proiezioni poi e infine pure i dati reali davano Marco Marsilio tanti (troppi) punti percentuali sopra Luciano D’Amico. Il distacco tra campo largo e centrodestra è tale che “l’effetto Sardegna” non solo non l’ha visto arrivare nessuno, ma è pure svanita quella sensazione di euforia che aveva seguito la vittoria di Alessandra Todde. Oggi appare più chiaro ai leader di M5S e Pd che sull’isola s’è verificato un mezzo miracolo (e mezzo suicidio del centrodestra) e non ci sono ancora i presupposti per fronteggiare i rivali. Giuseppe Conte è stato tutto sommato onesto: ha riconosciuto il “risultato modesto” del Movimento che è ...

