Scandalo nel calcio | sospesi 62 calciatori per doppia identità | NOMI

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un altroha colpito il mondo del. La Fecafoot, la federazione calcistica del Camerun, ha pubblicato un dossier con idei 62e che non potranno scendere in campo per le fasi finali del campionato nazionale. Il motivo? L’accusa è quella di. Tra questi spicca un nome eccellente: Nathan Douala, ufficialmente nato nel 2006 e calciatore più giovane della Coppa d’Africa 2024. La Federazione del Camerun ha pubblicato un file con la lista deiiscritti al campionato e alcuni di loro sono selezionati in rosso con la voce ‘’. La squadra più colpita è la Yong Sport academy con 13coinvolti. Sono 7 i coinvolti nel Victoria ...

