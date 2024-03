Scandalo in Camerun | scoperti 62 calciatori che mentivano sulla vera età | tra loro anche nazionali

Eto'o, nuovo scandalo in Camerun: sospesi 62 calciatori per finte identità, c'è anche il recordman dell'ultima Coppa d'Africa: Eto'o, nuovo Scandalo in Camerun: sospesi 62 calciatori per finte identità, c'è anche il recordman dell'ultima Coppa d'Africa: E` sempre più nel caos la Federcalcio del Camerun (FECAFOOT), presieduta ancora dall`ex centravanti di Barcellona ed Inter Samuel Eto`o dopo che le sue dimissioni.

Un terremoto ha sconvolto il mondo del calcio: squalificati calciatori per doppia identità, tutti i dettagli: Un terremoto ha sconvolto il mondo del calcio: squalificati calciatori per doppia identità, tutti i dettagli: Un altro Scandalo ha colpito il mondo del calcio. La Fecafoot, la federazione calcistica del Camerun, ha pubblicato un dossier con i nomi dei 62 calciatori sospesi e che non potranno scendere in campo ...

Camerun nel caos, 62 calciatori sospesi per doppia identità. C’è anche il 17enne Douala: Camerun nel caos, 62 calciatori sospesi per doppia identità. C’è anche il 17enne Douala: Un vero e proprio Scandalo quello che ha colpito il Camerun in queste ore. Ben 62 giocatori sono stati sospesi dalla Federcalcio Camerunese per doppia identità. Tra questi c'è anche Wilfried Nathan Do ...