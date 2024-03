Scandalo CalcioScommesse in Serie B | il presidente lancia l’allarme

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un nuovopotrebbe interessare l’Italia. Undi una squadra diB sospetta combine dei giocatori. Il calcio italiano rischia di essere compromesso da un nuovo. Ancora una volta, nell’occhio del ciclone sembra esserci il. Il dubbio è stato sollevato da undi una squadra diB che lotta per la zona retrocessione. In una svolta scioccante nel mondo del calcio italiano, ildel Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, ha sollevato seri timori riguardo alla possibilità che i suoi stessi giocatori possano essere coinvolti in scandali di. La squadra lombarda, attualmente in lotta per evitare la retrocessione dalla ...