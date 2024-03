Sardegna | Marsilio | ‘errore c destra è stato litigare | elettori ti puniscono’

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – Paolo Truzzu, il candidato di Fdi sconfitto alle regionali sarde “non ècalato dall’alto. In quel caso c’è stata una difficoltà nella coalizione che non si è riconosciuta nel presidente uscente. L’errore vero ègestire male questa difficoltà. O si fa quadrato attorno al presidente uscente o, se bisogna cambiarlo, lo si fa senza polemiche. L’errore è” e “se non dai un’immagine di solidità glite la fanno pagare”. Così Marco, vincitore delle regionali in Abruzzo, parlando in conferenza stampa a Palazzo Silone. L'articolo CalcioWeb.

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la vittoria. La seconda e la terza proiezione ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa il bis: "Pagina di storia, campo largo non è futuro": Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa il bis: "Pagina di storia, campo largo non è futuro": Il candidato del centrodestra: 'Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato'. Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra ...

"Niente tempi bui per l'Abruzzo", "Ripetiamo la Sardegna". Ultimi comizi per Marsilio e D'Amico: "Niente tempi bui per l'Abruzzo", "Ripetiamo la Sardegna". Ultimi comizi per Marsilio e D'Amico: A pochissime ore dalla giornata di silenzio elettorale, i due candidati presidente di Regione si contendono uno dietro l'altro il palco dell'Aquila: l'ammucchiata rossa punta sulla "sanità allo sfasci ...