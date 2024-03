Santo dell’11 marzo San Costantino Re dalla vita peccaminosa | incontra Cristo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una forte conversione cambia ladi San, il re che dopo molte scelleratezze diventa cristiano e muore martire. La storia di Sanmostra come un profondo cambiamento alla luce della fede ha completamente trasformato un uomo fino a fargli raggiungere le vette della santità. San, la cui memoria liturgica è l’11 ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Una forte conversione cambia la vita di San Costantino, il re che dopo molte scelleratezze diventa cristiano e muore martire.

