Sansepolcro | derby amaro Ferri Marini non basta

(Di lunedì 11 marzo 2024) trestina 31 TRESTINA: Fiorenza 6, Omohonria 7, Bucci 6,5, Conti 7, Contucci 6,5, Sensi 6,5, Belli 7,5 (48’ s.t. Soldani s.v.), Farneti 6,5, Tascini 7, Di Nolfo 7,5 (29’ s.t. Menghi 6), Dottori 6,5 (42’ s.t. Coppini s.v.). All. Ciampelli 7,5. VIVI ALTOTEVERE: Di Stasio 6, Del Siena 5 (36’ p.t. Brizzi 5,5), Fremura 6, Della Spoletina 6 (18’ s.t. Essoussi 5,5), Gorini 6, Borgo 6, Pier5,5 (26’ p.t. Gennaioli 6), Fracassini 5,5 (36’ p.t. Mariucci 6), Pasquali 5,5 (22’ s.t. D’Angelo 5,5),6,5, Grassi 6. All. Bonura 5,5. Arbitro: Giorgiani di Pesaro 5. Reti: 23’ p.t. Belli, 34’ p.t. e 14’ s.t. Di Nolfo, 39’ p.t.(rig.). Note: allontanati dalla panchina trestinese al 47’ p.t. il preparatore atletico ...

Sfida tutta bianconera al Casini: Sfida tutta bianconera al Casini: Sansepolcro Un dubbio di formazione legato all’impiego dei sottoquota nel Sansepolcro, che oggi pomeriggio torna allo stadio "Lorenzo Casini" di Trestina per il 14esimo derby di campionato (sempre in ...

"Derby decisivo tra Vismederi Costone e Mens Sana: in palio il primato nel girone di poule promozione": "derby decisivo tra Vismederi Costone e Mens Sana: in palio il primato nel girone di poule promozione": Il derby tra Vismederi Costone e Mens Sana Basketball si preannuncia decisivo per la leadership nel girone di poule promozione. L'allenatore Betti si prepara alla sfida contro una squadra forte, ma la ...

C Unica: derby-time nel Girone Qualificazione. Agliana sfida insidiosa: C Unica: derby-time nel Girone Qualificazione. Agliana sfida insidiosa: In C Unica c’è Agliana a caccia di riscatto dopo il beffardo KO con Siena. Nel girone qualificazione testa a testa tra Shoemakers e Bottegone C UNICA 3a giornata – 2a fase GIRONE PROMOZIONE (CLASSIFIC ...