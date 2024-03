Sanità | microbiologi | Più efficiente se c' è stretta collaborazione con clinici

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Unapiùe sostenibile deve passare attraverso una piùtra ici e i. Obiettivo: una presa in carico migliore di pazienti di ogni età, dalle donne in gravidanza ai fragili, dai malati cronici ai trapiantati

