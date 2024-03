Sanare l' anomalia del bollo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quello delle auto storiche in Italia è un vero e proprio mare magnum. Perché affianco a vetture da collezionisti che raccontano il passato dell'automobilismo ci sono quelle, semplicemente, vecchie, ancora utilizzate anche quotidianamente nonostante non dispongano di moderni sistemi di sicurezza, l'airbag su tutti, e magari inquinino pure più dei modelli moderni, alla luce della forte spinta verso elettrico e ibrido. Questo perché possedere un modello storico nella maggior parte dei casi è un affare: dopo i vent'anni in molte regioni, come la Lombardia, si può ottenere l'esenzione dal pagamento dele riduzioni sulla Rcauto richiedendo il certificato di rilevanza storica e collezionistica, da registrare sul libretto di circolazione. A rilasciare il certificato, come previsto dal codice della strada del 1992, sono i club Lancia, Fiat, Alfa Romeo e l' Asi, ...