San Giorgio a Cremano | alunni incontrano Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel 2023 ogni giorno in Italia, 85 donne sono state vittime di reato (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking). Il numero delle vittime di sesso femminile 4 volte superiore a quelle di sesso maschile e nel 55% dei casi, a far violenza, la persona con cui si vive. Sono dati delladicontenuti nell’opuscolo ‘Questo non è amore’ illustrati, questa mattina, in una iniziativa di sensibilizzazione alle scuole a San. In piazza un camper e operatori della Ps hanno illustrato aglii primi segnali di violenza (controllo ossessivo, umiliazioni) invitando a non giustificare né a sottovalutare. “Questo non è amore è una campagna permanente delladi. Noi siamo sempredisponibili ad ...