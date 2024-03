San Donato a piccoli passi Un pareggio di sostanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) REAL FORTE QUERCETA 0 SANTAVARNELLE 0 REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni (32’ st Meucci), Giubbolini, Vietina, Tognarelli, Masi, Pecchia (35’ st Podestà), Giuliani, Pegollo, Michelucci (18’ st Advillari ); Flores Heatley (18’ st Scarpa, 41’ st Apolloni). All.: Francesco Buglio. SANTAVARNELLE: Manzari, Sichi, Belli, Videtta, Calamai, Chiti, Papalini (dal 21’ st Bocci ), Marianelli, Neri (dal 35’ st Petronelli ), Bellini (dal 35’ st Oitana ), Barazzetta (dal 21’ st Di Blasio ). All. Brachi Arbitro: Collier di Gallarate. QUERCETA - È unche serve poco al Real Forte Querceta. Perché, se è vero come dice Buglio a fine gara, "quando non si perde, è sempre positivo", per recuperare in classifica e puntare alla salvezza serve di più. Sia a livello di risultati che sul piano delle prestazioni. Lo 0-0 finale ...