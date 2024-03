Samsung Galaxy Book 4 Edge su Geekbench con SoC Snapdragon X Elite

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha recentemente introdotto sul mercato la tanto attesa serie4, equipaggiata con CPU Intel Core Ultra 7. Tuttavia, ora una nuova variante denominata4 “” è apparsa su, identificata con il numero di modello NP940XMAA-EXP. Secondo quanto riportato nell’elenco, questo nuovo modello è dotato di un chipset Qualcommbasato su CPU ARM, abbinato a 16GB di RAM e sistema operativo Windows 11 Home a 64 bit. Passando alla parte più significativa, i punteggi ottenuti nei testsono stati di 2.785 nel test single-core e di 13.925 nel test multi-core. Questi risultati indicano prestazioni molto solide, con il dispositivo che mostra una buona capacità sia per ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a optimagazine©

E un modello in particolare tra Galaxy S24, Galaxy 24+ e Galaxy S24 Ultra è responsabile di più della metà delle vendite totali. L'articolo I nuovi Samsung Galaxy S24 partono forte e battono le ... (tuttoandroid)

Sbarca in Iraq e in altre regioni il nuovo Samsung Galaxy M15 5G con display AMOLED e batteria da 6000mAh Dopo il Galaxy A15 e il Galaxy F15, Samsung amplia la sua gamma di smartphone di fascia ... (tuttotek)

Il colosso di Seul ha annunciato il Samsung Galaxy A55 e ha rivelato le sue specifiche in veste ufficiale, a seguito di tonnellate di fughe di notizie che avevano già rivelato tutto ciò che dovevamo ... (optimagazine)

Samsung Galaxy A35 5G e A55 5G: NOVITÀ già in preordine e SCONTO su Amazon: Samsung Galaxy A35 5G e A55 5G: NOVITÀ già in preordine e SCONTO su Amazon: I nuovissimi smartphone Samsung Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G sono già disponibili in preordine e sconto su Amazon. Scegli il tuo modello preferito e prendili a mini prezzo, completi di custodia: Gala ...

Samsung Galaxy Ring ha un periodo d'uscita, ecco quando potrete comprarlo: Samsung Galaxy Ring ha un periodo d'uscita, ecco quando potrete comprarlo: Il Galaxy Ring di Samsung sarebbe in arrivo ad agosto, promette di rivoluzionare i wearable con prezzo competitivi e offerte in bundle.

Sorpasso del Samsung Galaxy S24 rispetto alle vendite del Galaxy S23: Sorpasso del Samsung Galaxy S24 rispetto alle vendite del Galaxy S23: Impatto molto forte della serie di recente lanciata sul mercato dal produttore corean, secondo quanto appreso oggi ...