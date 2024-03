Sami Zayn | “Il supporto dei fan è fondamentale per me”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sulla strada verso WrestleMania c’è ancora qualcuno che rischia di rimanere a piedi., lo scorso anno, si è ritrovato nel main event della prima notte dello show più importante dell’anno, ma quest’anno rischia di ritrovarsi senza un avversario. Stanotte, però, l’ex membro della Bloodline può riscrivere la sua storia e guadagnarsi una chance all’Intercontinental Championship di GUNTHER. Nelle ultime settimane,ha parlato di quanto sia determinato a voler dimostrare al pubblico di avere la stoffa del campione e ha snocciolato una serie di promo nei quali ha parlato delle sue ambizioni e della sua volontà di emergere. Nell’ultimo episodio di The Bump, l’Underdog from the Underground ha parlato di quanto ritenga fondamentali i fan e il loro affetto:“Ci sono milioni di ragioni che potrebbero portare i fan a volerti ...

