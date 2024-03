Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": Il 14 marzo la Giornata mondiale, in Italia oltre 250 iniziative tra visite, screening e luci sui monumenti Screening nelle piazze e nelle palestre, nefrologie aperte da Mantova a Bari, monumenti illu ...

Malattie renali: cosa sono, come prevenirle, sintomi, terapie. Otto regole per la salute dei reni: Malattie renali: cosa sono, come prevenirle, sintomi, terapie. Otto regole per la Salute dei reni: La malattia renale può rimanere silente per anni e poi manifestarsi in stadio avanzato. Come riconoscere i segnali «spia». Per la giornata mondiale del rene screening gratuiti in ospedali, case di com ...

Salute a Tavola: Salute a Tavola: Seguire un regime alimentare sano è sempre più raccomandato per mantenere uno stile di vita equilibrato. Ma preparare pasti salutari a casa può risultare difficile. Ed è qui che la pianificazione ...