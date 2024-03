Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": Salute, Morosetti (Fir): "Malattia renale cronica per 5 milioni italiani, prevenzione è tutto": (Adnkronos) - Screening nelle piazze e nelle palestre, nefrologie aperte da Mantova a Bari, monumenti illuminati, tra cui la Reggia di Caserta e la Mole Antonelliana: l'Italia si prepara a celebrare c ...

Malattie renali: cosa sono, come prevenirle, sintomi, terapie. Otto regole per la salute dei reni: Malattie renali: cosa sono, come prevenirle, sintomi, terapie. Otto regole per la Salute dei reni: La malattia renale può rimanere silente per anni e poi manifestarsi in stadio avanzato. Come riconoscere i segnali «spia». Per la giornata mondiale del rene screening gratuiti in ospedali, case di com ...

Problemi renali per 4 milioni di italiani, serve cambiare stili di vita: Problemi renali per 4 milioni di italiani, serve cambiare stili di vita: LA GIORNATA MONDIALE. La dieta ipoproteica controlla i sintomi degli stadi avanzati e contribuisce a ritardare l’ingresso in dialisi.