Salto con gli sci | Coppa del Mondo Trondheim 2024 Si saggiano gli impianti dei Mondiali 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) La tappa infrasettimanale di Raw Air, nonché terz’ultimo atto delladelmaschile 2023-24 dicon gli sci, andrà in scena a(Norvegia). La località fa il suo trionfale ritorno nel calendario del massimo circuito dopo essere mancata all’appello lo scorso anno. Assente giustificata, però. Dodici mesi orsono fervevano ancora i lavori di ammodernamento in vista dei. In compenso, la settentrionale città norvegese raddoppia, accaparrandosi anche quella che avrebbe dovuto essere la gara di Lillehammer. Il motivo? Una sorta di sanzione inflitta dalla Fis alla località che organizzò i Giochi olimpici 1994, dove nel 2023 si sono avuti eclatanti e incomprensibili episodi di approssimazione organizzativa, tanto da lasciare sbalorditi tutti gli addetti ai ...