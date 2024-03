Salernitana vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata si giocano le residue speranze di salvezza, mentre per i salentini i tre punti sono fondamentali per tenere a distanza la zona retrocessione.vssi giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 18 presso lo stadio ArechiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono ormai ad un passo dalla retrocessione che potrebbe diventare matematica prossimamente. Anche il terzo cambio in panchina con l’avvento di Liverani si è rivelato disastroso con tre sconfitte e un pareggio. La sfida contro i salentini rappresenta davvero l’ultima spiaggia, ma il distacco dalla salvezza diretta è di unici punti I salentini sono precipitati in una crisi senza fine che li trascinati a ridosso della zona ...