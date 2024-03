Salernitana | parte il ritiro punitivo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo l’ennesimo risultato negativo ottenuto nella sconfitta di Cagliari, laandrà in. A dare la notizia è stata la società, tramite un comunicato pubblicato sul suo sito. come riporta Gianlucadimarzio.com, ilcomincerà domani, lunedì 11 marzo, e si protrarrà fino alla partita di sabato in casa contro il Lecce.in: il comunicato del club Questo il comunicato pubblicato dalla società sul suo sito ufficiale: “L’U.S.1919 comunica che, a partire da domani e fino alla gara di sabato, la squadra granata resterà inpresso una struttura della provincia“. La scelta di andare inarriva a coronamento di un periodo a dir poco negativo per la squadra allenata da Fabio Liverani. I ...

