Sal Da Vinci al Teatro Augusteo con le sue “Stories”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dal 15 al 24 marzo e dal 12 al 14 aprile in scena Sal Dacon la regia di Luca Miniero Sal Dasarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile al(Napoli – Piazzetta duca D’Aosta 263), in “Sal Da” di Luca Miniero, Ciro Villano e Sal Da, con la regia di Luca Miniero. Con lui sul palco anche Ernesto Lama e musica dal vivo. Lo spettacolo unisce il cuore della canzone del cantante con la modernità, con la tecnologia con cui tutti i giorni ci confrontiamo: i social. Tutto si svolge su un palco elegante, neutro ed essenziale. Unici elementi in risalto sono un pianoforte, con un computer adagiato sopra, e un videowall in fondo. Sal armeggia al computer ...

