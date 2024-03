Sakuna: Of Rice and Ruin, arriva l’adattamento animato: Sakuna: Of Rice and Ruin, arriva l’adattamento animato: Gli appassionati del gioco Sakuna: Of Rice and Ruin si preparano per un'avventura ancora più coinvolgente, attraverso l'adattamento animato.

Sakuna: Of Rice and Ruin ha venduto più di 1,5 milioni di copie in tutto il mondo, anime in arrivo: Sakuna: Of Rice and Ruin ha venduto più di 1,5 milioni di copie in tutto il mondo, anime in arrivo: Lo studio di sviluppo Edelweiss ha annunciato che l'ottimo Sakuna: Of Rice and Ruin ha venduto più di 1,5 milioni di copie. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 09/03/2024 Sakuna: Of Rice and Ruin è una ...