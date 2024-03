Sabrina Ferilli sull’Oscar a La zona d’interesse | la frase delle polemiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notte degli Oscar 2024 ha incoronato come miglior film straniero La, storia che offre una visione particolare e insolita del racconto sui campi di concentramento. Intorno al lungometraggio di Jonathan Glazer, però, si è scatenata una polemica causata da un post pubblicato dasul suo profilo Instagram poco prima della cerimonia di premiazione dell’Academy. “Se dovesse vincere l’Oscar, La, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io Capitano. Io tifo Italia, tifo Garrone” Queste, dunque, le parole utilizzate dall’attrice che, pur essendo libera di dare il suo sostegno a chi desidera, non dovrebbe andare a sminuire un altro lavoro. Lo stesso che, per atro, è giudicato un capolavoro. Per non parlare del fatto che gli ...

