Sabrina Ferilli sfida l' Academy | le sue parole sugli Oscar scatenano un putiferio!

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notte deglisi è rivelata più movimentata del previsto grazie alla nostra adorata. Hai già sentito parlare del piccolo caos tutto italiano che ha scosso il web? Se no, prepara i popcorn e accomodati, perché la storia che ti sto per raccontare è davvero succulenta! La scena si svolge a Hollywood, proprio prima dell'inizio della notte più attesa del cinema. La nostra diva del cinema italiano,, ha infiammato il web con una storia di Instagram che ha fatto il giro del Bel Paese in un batter d'occhio! Ma cosa ha fatto esattamenteper scatenare così tanto clamore? Suspense e Delusioni agliL'attenzione era tutta concentrata sulla categoria "Miglior Film Straniero", dove l'Italia sperava di trionfare con "Io, Capitano" ...

Sabrina Ferilli ha detto la sua al proposito della premiazione agli Oscar per il miglior film internazionale. L'attrice ha scritto sui social: "Io tifo Italia, tifo Garrone ". Dopo la polemica per le ... (fanpage)

«Se dovesse vince re l’ Oscar , La zona d’interesse, so perché vince rebbe» scriveva Sabrina Ferilli in una storia su Instagram a poche ore dall’inizio delle premiazioni a Los Angeles. Proprio mentre ... (open.online)

“Se dovesse vince re l’ Oscar La zona di interesse, so perché vince rebbe, non certo perché è un film migliore di Io, Capitano. Io tifo Italia, io tifo Garrone”. Questo il post che l’attrice Sabrina ... (ilfattoquotidiano)

Sabrina Ferilli polemica sull’Oscar mancato a Io Capitano di Garrone: “So perché non vincerà”: Sabrina Ferilli polemica sull’Oscar mancato a Io Capitano di Garrone: “So perché non vincerà”: Sabrina Ferilli ha detto la sua al proposito della premiazione agli Oscar per il miglior film internazionale. L’attrice ha scritto sui social: “Io tifo Italia, tifo Garrone”. Dopo la polemica per le ...

Ferilli come Ceccherini. "L'Oscar a 'La zona d’interesse' Non certo perché è il film migliore": Ferilli come Ceccherini. "L'Oscar a 'La zona d’interesse' Non certo perché è il film migliore": Prima della premiazione l'attrice ha espresso il suo tifo per 'Io Capitano'. Senza però trattenersi da un'insinuazione ...

Oscar, non solo Ceccherini... Insinuazioni anche da Ferilli: Oscar, non solo Ceccherini... Insinuazioni anche da Ferilli: L'attrice su Instagram: 'Se dovesse vincere l’Oscar 'La zona di interesse', so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di 'Io, Capitano'' ...