Ryan Gosling | con I' m Just Ken | ha vinto l' Oscar morale per la miglior performance di sempre sul palco degli Oscar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2024)aveva promesso che la sua esibizione dal vivo di I'mKen durante la nottesarebbe stata pazzesca. Ebbene, non mentiva. Dopo una già incredibile versione natalizia, la canzone di Mark Ronson e Andrew Wyatt per il film Barbie ha raggiunta l'apice del suo successo con un numero spettacolare nella notte, unache, naturalmente, combinava ancora una volta quel mix di distanza ironica e immersione nel materiale drammatico che già aveva reso la sequenza originale una dellei del film. Non è che I'mKen abbia in qualche modo ridotto l'impatto o il peso del resto delleche abbiamo visto durante la ...