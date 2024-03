(Di lunedì 11 marzo 2024) Oltre due anni di guerra in Ucraina stanno causando unin: da una parte ladistando per alimentare l'aggressione nei confronti del Paese invaso...

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall'inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase dopo settimane di ... (dayitalianews)

Russia aumenta produzione di armi, ma le esportazioni crollano: il paradosso dell'economia di Mosca: Russia aumenta produzione di armi, ma le esportazioni crollano: il paradosso dell'economia di Mosca: Oltre due anni di guerra in Ucraina stanno causando un paradosso in Russia: da una parte la produzione di armi sta aumentando per alimentare l'aggressione nei confronti del Paese ...

“La Russia produce il triplo delle munizioni che Usa e Ue possono fornire a Kiev”: il report dell’intelligence Nato sulla guerra in Ucraina: “La Russia produce il triplo delle munizioni che Usa e Ue possono fornire a Kiev”: il report dell’intelligence Nato sulla guerra in Ucraina: Nel 2024 la spesa militare di Vladimir Putin supererà quella sociale. Nelle sue basi, Mosca ha 4.489 testate nucleari, più altre 1.400 ritirate ma utilizzabili. Inoltre, per velocità, potenza e gittat ...

Mentre Kyiv aspetta gli F-16, i russi rilanciano la campagna aerea: Mentre Kyiv aspetta gli F-16, i russi rilanciano la campagna aerea: I primi caccia multiruolo di fabbricazione statunitense, assieme ai piloti capaci di manovrare, dovrebbero diventare operativi verso la ...