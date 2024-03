Rugby | Italia sale ancora nel ranking | 9^ dopo vittoria con Scozia

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

L’Italia batte la Scozia 31-29 all’Olimpico nel Sei Nazioni e torna a vincere dopo 11 anni a Roma. Dopo il pari in Francia arriva una vittoria arrivata grazie ad un secondo tempo entusiasmante dopo ... (lanotiziagiornale)

Si chiude il prossimo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 , quando andrà in scena il quinto turno del torneo. E sabato, con calcio d’inizio alle 15.15, chiude il suo torneo l’Italia scendendo in ... (oasport)

Rugby, il capitano Lamaro lancia l'Italia: «Contro il Galles per fare la storia»: Rugby, il capitano Lamaro lancia l'Italia: «Contro il Galles per fare la storia»: Due risultati utili consecutivi nel Sei Nazioni, mai successo prima. «Se è per quello - dice Michele Lamaro, il capitano - già dal minuto dopo il fischio finale ...

Paolo Garbisi, Italia rugby: «I pali Sbaglio e vinco». La moda e il futuro da avvocato: chi è: Paolo Garbisi, Italia Rugby: «I pali Sbaglio e vinco». La moda e il futuro da avvocato: chi è: Il cervello della Nazionale che ha battuto la Scozia. Ex Montpellier, dove ha vinto il campionato francese. ha iniziato a giocare col fratello, la sua famiglia si occupa di moda, suo nonno ha fondato ...

La vera vittoria di Quesada l'Italia ha riconquistato il popolo del rugby: La vera vittoria di Quesada l'Italia ha riconquistato il popolo del Rugby: Ancor prima di scendere in campo contro la Scozia l’Italia aveva già ottenuto una prima vittoria: tornare a riempire l’Olimpico. L’ultimo sold out risaliva al 2016. Negli ultimi due anni gli Azzurri h ...