Rugby | Italia nona nel Ranking Mondiale | guadagnata un’altra posizione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Continua a risalire la classifica l’, attualmenteneldi. Dopo il ritorno in top 10 in virtù del pareggio contro la Francia nella terza partita del Sei Nazioni 2024, gli azzurri sono saliti al nono posto dopo il successo per 31-29 contro la Scozia. La squadra allenata dal ct Quesada ha infatti scavalcato l’Australia e ora può persino sognare il sorpasso ai danni del Galles, distante una manciata di punti. Proprio la nazionale gallese sarà la prossima avversaria dell’Ital, che chiuderà il proprio Sei Nazioni sabato 16 marzo a Cardiff. Di seguito la top 10. 1 Sudafrica 94.54 2 Irlanda 90.69 3 Nuova Zelanda 89.80 4 Francia 87.31 5 Inghilterra 86.35 6 Scozia 82.82 7 Argentina 80.68 8 Galles 78.62 978.05 10 Australia 77.48 ...