(Di lunedì 11 marzo 2024) Reggio Emilia, 11 marzo 2024 –nell’abitazionele, poi li rivendeva al Compro Oro con la complicità del. La polizia ha denunciato una donna di 50 anni e ildi 26, entrambi nigeriani e residenti a Reggio Emilia, con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dagli investigatori della Questura, tutto è iniziatoprimavera dell’anno scorso. Stando alle indagini, la donna ha sottratto vari monili in oro per un valore di circa 8mila euro dall'interno dell'abitazione di un'anziana,svolgeva l'attività di collaboratrice domestica. Gli inquirenti hanno ritrovato alcuni monili in diversi Compro Oro della città, mentre altri ...

Rubava gioielli nella casa dove faceva le pulizie: denunciati la colf e suo figlio: Rubava gioielli nella casa dove faceva le pulizie: denunciati la colf e suo figlio: La 50enne deRubava la signora nell’abitazione in cui lavorava, poi il 26enne rivendeva i preziosi ai Compro Oro. Indagini della polizia: bottino recuperato e restituito ...

Ruba gioielli per 8mila euro dall’abitazione dove lavora: denunciata una 50enne: Ruba gioielli per 8mila euro dall’abitazione dove lavora: denunciata una 50enne: REGGIO EMILIA – A partire dalla primavera scorsa e fino a circa un mese fa, una 50enne di origini nigeriane ha rubato vari gioielli in oro dalla casa dove svolgeva l’attività di collaboratrice domesti ...

Furto di gioielli da 25mila euro in un appartamento a Salò: indagini in corso: Furto di gioielli da 25mila euro in un appartamento a Salò: indagini in corso: Furto gioielli Salò: Indagini Carabinieri su rapina da 25mila euro. Malviventi rubano gioielli in appartamento.