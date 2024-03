Rotazione settoriale | mossa necessaria?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Biocchi La recente impennata dei mercati, in particolare del settore tecnologico, spinto dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, ha sollevato interrogativi riguardo l’eccessivo prezzo delle azioni, soprattutto in questo segmento. Questa situazione sta portando gli investitori a riflettere sulla reale sostenibilità di tali valutazioni e sulla possibilità (o necessità) di una. Questa definizione identifica quel contesto finanziario in cui gli investitori trasferiscono lentamente i loro capitali da settori considerati sopravvalutati verso altri ritenuti più a buon mercato. Le rotazioni settoriali, soprattutto se significative, non sono eventi frequenti e spesso sono conseguenza di cambiamenti nello scenario economico o nelle politiche monetarie delle banche centrali, di solito interconnessi tra loro. In ogni caso, le ...