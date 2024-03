Roma | scontro taxi-tram su viale Trastevere | linea interrotta e traffico in tilt

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Incidente su, dove unsi è scontrato con undella8 all’altezza del civico 213. Non ci sono persone ferite. Al momento si attende l’intervento di una ditta per la rimozione dei detriti di vetro e plastica a terra. Ilè ine temporaneamente la circolazione deisullaè bloccata. Le effettive dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto gli agenti della Polizia locale del gruppo XII Monteverde per la viabilità e la messa in sicurezza dell’area. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

