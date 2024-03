Roma Llorente | «Felice per il gol | ma non siamo stati bravi oggi»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole di Diego, difensore della, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro la Fiorentina Diegoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Sono contento per il gol, manon abbiamo fatto una buona prestazione. Mancini, Paredes, Ndicka tanti con gialli ma la squadra con fiducia ha preso un punto buono per il nostro cammino. Svilar ha fatto una buona prestazione, con lui posfare grandi cose». LA CHAMPIONS É POSSIBILE – «Con questo carattere si arriva, ogni gara deve essere come l’ultima della stagione».

