Roma | le ruba il Rolex e prova a violentarla | rapinatore picchia il marito che cercava di difenderla

(Di lunedì 11 marzo 2024) Donna aggredita e rapinata delin zona Cassia. Il malvivente hato anche a: ilinterviene e vieneto, sul posto accorre la Polizia. Doveva essere un sabato mattina come tanti altri e invece per una donna di 47 anni si è trasformato in un incubo. Aggredita, palpeggiata ovunque e rapinata delche portava al polso: nella furia cieca del malvivente è finito anche ilto a sua volta perché era intervenuto per difendere la moglie. Sul posto, dopo le segnalazioni al 112, è intervenuta la Polizia di Stato. su Il Corriere della Città.

Qualche giorno fa la denuncia per il furto di un orologio , un Hamilton, che il proprietario aveva poi visto in vendita online. Un fatto segnalato immediatamente alla Polizia che aveva finto di voler ... (ilcorrieredellacitta)

La Virtus Roma cade anche nell'impegno esterno di Senigallia: adesso si fa dura: Da Giacomi a Giacomini: il giocatore di Roma segna con convinzione sotto canestro ma Giacomini per la squadra di casa spara una tripla incredibile e poi va in lunetta. Brigato ruba e va in ...

Badalucco in una gloriosa pagina del Risorgimento: il paese della Valle Argentina nel libro di Melania Gaia Mazzucco: Nessuno immagina l'incubo della pandemia che esordisce a Roma con i primi due contagiati il 30 gennaio del 2020. Il libro entra nelle strenne natalizie. Va a ruba, in pochissimo tempo vende più di un ...

B Interregionale: seconda sconfitta della Virtus GVM Roma 1960: B Interregionale: seconda sconfitta della Virtus GVM Roma 1960: E’ ancora una domenica grigia quella della Virtus GVM Roma 1960, che dopo la sconfitta di 7 giorni fa, cade in casa della Goldengas Senigallia,86-73.

Pagina 1 | Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Belotti adrenalina, Svilar tiene a galla la squadra: Pagina 1 | Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Belotti adrenalina, Svilar tiene a galla la squadra: Fatica la sua Roma nel primo tempo con il 3-5-2, soprattutto a tenere gli esterni offensivi viola e a difendere sui calci piazzati. I colpi di testa sono ancora fatali, così come i cross dalla fascia.

Roma, rapinato dalla baby gang: gli rubano le scarpe di marca. «Nessuno mi ha aiutato»: Roma, rapinato dalla baby gang: gli rubano le scarpe di marca. «Nessuno mi ha aiutato»: Rapinato dalla baby gang in mezzo alla strada in zona Trieste, nel pieno pomeriggio e nessuno è intervenuto per aiutarlo. Paura, sabato, per uno studente diciassettenne che mentre ...