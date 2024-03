Roma | inchiesta corruzione | torna libero Gabriele Visco

(Di lunedì 11 marzo 2024) Era agli arresti domiciliari dallo scorso 6 febbraio, figlio dell'ex ministro delle Finanze Vincenzo, agli arresti domiciliari dallo scorso 6 febbraio nell'ambito di un'della Procura di. La misura aveva riguardato anche due imprenditori e un avvocato per accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, di

