Roma | inchiesta corruzione | torna libero Gabriele Visco

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) –, figlio dell'ex ministro delle Finanze Vincenzo, agli arresti domiciliari dallo scorso 6 febbraio nell'ambito di un'della Procura di. La misura aveva riguardato anche due imprenditori e un avvocato per accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, die traffico di influenze. Il gip ha rimesso in libertàalla luce della collaborazione dell'indagato con gli inquirenti. — [email protected] (Web Info)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a dayitalianews©

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il presidente della Figc Gabriele Gravina è indagato dalla procura di Roma per l’ipotesi di autoriciclaggio . Il procedimento è stato avviato dopo l’invio ... (dayitalianews)

Inchiesta Consip, assolti Romeo e Bocchino: inchiesta Consip, assolti Romeo e Bocchino: Il fatto non sussiste o non costituisce reato. Sono le due formule usate dai giudici dell'ottava sezione del tribunale di Roma per la sentenza di assoluzione nei confronti di otto imputati nel filone ...

Roma, investiti da auto a Colli Aniene e Tuscolana: morti due pedoni: Roma, investiti da auto a Colli Aniene e Tuscolana: morti due pedoni: Due pedoni sono morti dopo essere stati investiti da auto in due distinti incidenti stradali avvenuti nella mattinata a Roma, uno a Colli Aniene e l'altro in zona Tuscolana. Sul posto sono intervenute ...

Roma Rebibbia, dolci a forma di fallo ai detenuti. L'ex garante Stramaccioni: «Una ripicca dopo gli esposti»: Roma Rebibbia, dolci a forma di fallo ai detenuti. L'ex garante Stramaccioni: «Una ripicca dopo gli esposti»: In seguito agli esposti e dopo l’esplosione dell’inchiesta la ditta aveva abbassato i prezzi dei ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di ...