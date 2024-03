Roma e De Rossi | frenata Champions | Llorente acchiappa la Fiorentina all' ultimo secondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laacciuffa un pareggio a tempo scaduto, beffando lache sognava il colpaccio. Ci pensaa segnare il gol del 2-2 quando ormai la partita sembrava incanalata verso il successo gigliato. Per Milenkovic e compagni l'amarezza è enorme anche e soprattutto alla luce del rigore fallito da Biraghi (il quarto errore della viola in questo campionato dagli 11 metri) a dieci dalla fine sul momentaneo 2-1. Per entrambe le squadre comunque un ridimensionamento delle proprie ambizioni stagionali. Di Ranieri, Aouar e Mandragora le altre reti del match. Il primo tempo è un quasi monologo viola con gli ospiti che partono meglio con un modulo strano per De, ovvero difesa a tre ed El Shaarawy in posizione di esterno sinistro difensivo, ma poi sono i padroni di casa a dominare la scena. I gigliati trovano il ...