Roma | dimentica il frento a mano | rider 45enne muore travolto dalla sua auto a Torrimpietra

(Di lunedì 11 marzo 2024) È statosua stessa, parcheggiata in pendenza forse senza aver messo il freno a. È quanto è successo a, vicino, intorno alle 22 di domenica 10 marzo. L’uomo, un pachistano di 45 anni, che stava effettuando delle consegne a domicilio è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidentenomo: quando è sceso per effettuare la consegna l’uomo è statodall’mobile ed è morto sul colpo. Sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri ma non c’è stato nulla da fare. L’identità della vittima non è nota, illavorava per un locale della zona ed effettuava consegne a domicilio nei dintorni. I ...

Per l'uomo, un 45enne, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri, ma sembra non ci siano dubbi sulla dinamica.

