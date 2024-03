Roma | De Rossi | “Pareggio importante | sul futuro ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Daniele De, allenatore della, ha parlato a Sky dopo ilcontro la Fiorentina per 2-2. Queste le sue parole: Ci sono partite ideali e altre sporche, che però fanno vedere il carattere della squadra.“Sul carattere non avevo dubbi. Per com’è finita, ci portiamo a casa un puntoma poi dobbiamo analizzare come abbiamo iniziato la partita. Abbiamo perso tanti duelli e tante seconde palle. Per fortuna nel secondo tempo ho visto un’altra squadra anche se abbiamo tirato troppo poco in porta”. Quali vantaggi pensavi di prenderti giocando così?“Sapevo che loro avrebbero giocato diretti e con duelli aerei. Le palle alte sono il loro forte e cercano di più le palle lunghe. Per questo, pensavo di fare meglio con 3 centrali strutturati. La squadra mi dava la sensazione di essere imperforabile ...