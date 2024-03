Roma | baby gang rapina uno studente La vittima | “Nessun cittadino mi ha soccorso”

(Di lunedì 11 marzo 2024)un giovanenel II Municipio di. La: “Mentre chiedevo aiuto,o passante mi ha aiutato”. Il borseggio è avvenuto al Parco Nemorense di(credits Wikipedia) – Ilcorrieredellacitta.comScene di violenza e menefreghismo a. Nelle scorse ore un giovaneè stato aggredito e derubato nei pressi del Parco Nemorense, assalito da coetanei probabilmente appartenenti a unadi quella zona. Il ragazzo, nonostante avesse chiesto aiuto a diversi passanti, è statodell’incuranza dei propri concittadini. I passanti, pur vedendolo ferito, hanno preferito far di nulla e non chiamare il 112. Lo ...

Torna l’ombra delle baby gang. Da S.Agostino nuovo allarme: Torna l’ombra delle baby gang. Da S.Agostino nuovo allarme: Si muovono a piccoli gruppi. Non più e non solo nelle ore diluite della movida notturna. Si muovono anche in pieno giorno nel solito quadrilatero del centro, tra piazza Sant’Agostino, via Roma, piazza ...

Roma, la scrittrice Alice Urciuolo sul Pigneto violento: «Io qui torno a casa la sera spesso da sola e non ho problemi»: Roma, la scrittrice Alice Urciuolo sul Pigneto violento: «Io qui torno a casa la sera spesso da sola e non ho problemi»: Alice Urciuolo, 29enne nata a Priverno, Latina, sceneggiatrice e scrittrice entrata nella dozzina del premio Strega 2024 con il Romanzo Adorazione (66thand2nd), ha scelto il Pigneto dopo aver abitato ...

Roma Pigneto, gang di minorenni scatenate: spedizioni punitive coi coltelli: Roma Pigneto, gang di minorenni scatenate: spedizioni punitive coi coltelli: Quattro feriti in pochi mesi. La zona è terreno di scontro tra under 18: gli appuntamenti per regolare i conti ...