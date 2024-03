Rodolfo Invernizzi | “La tradizione è un insieme di tante rivoluzioni”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024)nasce a Forbach, in Francia, nel 1956. Frequenta la scuola d’arte e il Liceo Artistico a Bergamo. Si diploma in pittura e consegue la laurea specialistica in Arte e Antropologia del Sacro presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Qual è il tuo rapporto con ladell’arte? È imporconcettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il rapporto tra artista, gallerista e curatore? È imporil confronto con gli altri artisti? Qual è il segno che vuoi lasciare?