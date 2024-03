Roccaraso sci | Gaia D’Antonio si aggiudica il 7° Memorial Minopoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024), sci:siil 7per il terzo anno consecutivo nel suo miglior tempo, 11 marzo 2024 – Giadadello sci club Vesuvio ha vinto per il terzo anno consecutivo il Trofeo Pietro, facendo registrare il miglior tempo assoluto nello slalom che si è disputato domenica all’Aremogna. La gara, organizzata dallo sci club 3punto3 e dal Vesuvio, metteva in palio per il settimo anno il Challenge intitolato ad un giovane sciatore scomparso prematuramente. La Black Panther lo ha già vinto nel 2022 e nel 2023 e quindi lo porta a casa definitivamente. “Dal prossimo anno metteremo in palio un nuovo Trofeo”, ha dichiarato Antonio Barulli , presidente dello sci club ...