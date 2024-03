Roberto D’Aversa esonerato dal Lecce dopo la testata a Henry

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) «I fatti avvenuti al termine della gara– Verona, l’U.S.comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto». Lo scrive il club sul suo sito. Leggi anche: Follia in campo.: cos’è successo davvero alla fine di-Verona LaUna domenica da dimenticare che è costata il posto da allenatore della squadra salentina aD’ Aversa. Il tecnico delè stato protagonista in negativo (per sua stessa ammissione) nel finale incandescente della sfida-salvezza con il Verona: la brutta pagina scritta con la ...