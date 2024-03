Robert Downey Jr vince il primo Oscar per Oppenheimer | Ringrazio la mia terribile infanzia e l' Academy

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il carisma diJr. trionfa anche agli Oascar, l'attore è il miglior attore non protagonista dell'anno,della carriera conquistato grazie aha regalato ildella carriera aJr.. Il divo dal passato travagliato ha conquistato la statuetta come miglior attore non protagonista agli2024 forte di un'acclamata performance nel ruolo dell'imprenditore Lewis Strauss. "Vorrei ringraziare la miae l'- in quest'ordine", ha scherzatoall'inizio del suo discorso di ringraziamento. "Vorrei ringraziare il mio veterinario - intendevo mia ...

