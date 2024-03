Robert Downey Jr | nel discorso agli Oscar | la dedica alla moglie e a Nolan VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024)Jr. ha ottenuto l’come miglior attore non protagonista per la sua performance in Oppenheimer. Un risultato che non ha stupito nessuno e, soprattutto, è stato accolto con grande favore da tutti i presenti. Per l’attore, inoltre, si tratta anche della prima nomination della sua carriera che ha subito una sorte altalenante, soprattutto a causa delle sue vicissitudini private. Come lo stessoJr. ha ricordato nel suodi ringraziamento. “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine. E vorrei anche ringraziare il mio veterinario, intendo dire, miaSusan, laggiù. Lei mi ha trovato, un animale randagio e ringhioso e mi ha amato fino a ridarmi la vita. Ecco perché sono qui. Grazie” Oltre...

