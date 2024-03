Robert Downey Jr | Gwyneth Paltrow esplode di gioia per l' Oscar dell' amico mentre è dal parrucchiere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 11 marzo 2024) La co-star del Marvel Cinematic Universe ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare il trionfo del collega.ha pubblicato una storiasi trovava dalproprio nel momento in cui Ke Huy Quan apriva la busta per annunciare il vincitoreal miglior attore non protagonista,Jr. per Oppenheimer di Christopher Nolan. L'attrice ha pubblicato il video taggando l'e aggiungendo la scritta:"Ce l'ha fatta!" esprimendo tutta la propriaper la prima vittoria in carriera diJr, alla terza nomination dopo Charlot e Tropic Thunder. Ladi, ...